Пропавшего в Белгороде пенсионера обнаружили в подъезде многоэтажки Фото: "КП" Архив

Напомним, в полицию Белгорода обратились родственники 67-летнего пенсионера. Они сообщили, что пожилой мужчина около 11 часов 10 февраля ушел из дома и не вернулся. По словам близких, он перенес инсульт и мог нуждаться в медицинской помощи.

На розыск пенсионера ориентировали участковых и наружные службы полиции. Правоохранители также передали информацию о нем в местные СМИ.

- Вечером 12 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов замечен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили его на техническом этаже, после чего незамедлительно вызвали скорую помощь и связались с родственниками пенсионера. Пожилого мужчину передали медицинским работникам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Почему и как долго пенсионер там находился, неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Полицейские также благодарят журналистов и местных жителей за помощь в установлении местонахождения белгородца.