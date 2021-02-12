Число заболевших коронавирусом в Белгороде перевалило за 8 тысяч. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области 7 человек скончались от заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число летальных исходов достигло 433 случаев. Всего в регионе выявлено 164 заболевших коронавирусной инфекцией. Только в областном центре выявлено 38 новых пациентов с диагнозом COVID-19. В целом же в Белгороде коронавирусом с начала пандемии заболел 8 001 житель, а в области число заболевших достигло 29 444 человек.

На госпитализации по состоянию на 12 февраля находится 1 031 белгородец, 48 – в тяжелом со-стоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.