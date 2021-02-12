Арест автомобиля вынудил старооскольца оплатить кредитный долг

Арест автомобиля побудил старооскольца оплатить кредитный долг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

После ареста автомобиля судебными приставами задолженность по кредиту была оплачена в полном объеме. В Старооскольское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по кредиту в пользу АО «Банк Русский Стандарт» в размере больше 68 тысяч рублей. Так как задолженность добровольно была оплачена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора - больше 4 тысяч рублей.

Были вынесены запреты на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника (земельный участок площадью 1000 квадратных метра, помещение 52 квадратных метра), а также автомобиль «Chevrolet Cobalt».

Должник не торопился оплачивать задолженность. Тогда, сотрудник службы применил другие меры принудительного исполнения. Транспортное средство, принадлежащее должнику, было арестовано и изъято.

Расставаться со своим автомобилем мужчина не захотел. В результате, задолженность по кредиту незамедлительно была погашена в полном объеме. Дополнительно пришлось оплатить и исполнительский сбор.