Белгородэнерго стал лучшим филиалом «Россети Центр» по итогам работы в 2020 году

Игорь Маковский и Сергей Демидов.

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский вручил корпоративные награды структурным подразделениям и сотрудникам компаний, которые достигли высоких результатов в 2020 году. Церемония награждения прошла в рамках Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде.

Лучшим филиалом по общим итогам работы в 2020 году стал «Белгородэнерго». Второе и третье места – у филиалов «Калугаэнерго» и «Воронежэнерго».

Кроме того, белгородский филиал, а также филиал «Мариэнерго» отмечены за эффективную работу по снижению потерь.

За высокий уровень организации и опережающие темпы строительства новых объектов, низкий уровень аварийности, а также высокий уровень развития производства в 2020 году Почетными грамотами ПАО «Россети» награждены директор филиала «Белгородэнерго» Сергей Демидов, директор «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов, директор «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

Читать далее >>>