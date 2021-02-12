Дома с дворами без машин построят в Старом Осколе

В Старом Осколе в микрорайоне Степной будет реализован проект по строительству квартала с формированием дворов без машин. Парковочные места будут вынесены за пределы дворовой территории, но в пешей доступности. При этом проезд спецтранспорта будет обеспечен.

Такой новостью на странице в соцсети порадовал старооскольцев мэр города Александр Сергиенко. «Детали обсуждались на заседании архитектурно-градостроительного Совета региона, который прошел в Старом Осколе с участием временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова», - написал градоначальник.