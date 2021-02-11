В Белгородской области от заражения коронавирусом умерли еще шесть человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в области от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще шесть человек. Всего за сутки в регионе выявлено 162 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Скончавшиеся — две жительницы Белгорода 1946 и 1947 годов рождения, житель Белгородского района 1938 года рождения, а также житель Москвы 1956 года рождения. Все четверо проходили лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

Также среди скончавшихся — житель Белгорода 1936 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице, и жительница Красногвардейского района 1971 года рождения, проходившая лечение на базе Красногвардейской ЦРБ.