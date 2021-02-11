Вместе с медиками вакцинацию в Губкинском округе проводят волонтеры

Волонтеры вместе с медиками проводят вакцинацию в Губкинском округе. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В связи с началом масштабной вакцинации от COVID-19 на территории Губкинского городского округа волонтерский штаб «Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» начал оказывать помощь в вакцинации жителей округа. С 6 по 8 февраля добровольцы помогали врачам в пунктах вакцинации: заполняли документы, работали за компьютером, оказывали помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации.

Отдел молодежной политики администрации Губкинского округа выразил добровольцам благодарность за работу.