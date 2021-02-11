Белгородские спасатели развернули свои посты во всех местах массового выхода на лед

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На территории Белгородской области открыты 11 мест зимнего лова рыбы, из них 9 традиционных и 2 дополнительных (Песчаный карьер в Старом Осколе в районе пляжа «Юность» и на реке Осколец в районе объездной дороги в Старом Осколе). Спасательные сезонные посты развернуты во всех 11 местах массового выхода людей на лед.

В Белгороде открыто 3 таких места – это на реке Северский Донец в районе Центрального пляжа, а также в районе детского областного санатория и в районе городского пляжа «Песчаный».

Инспекторы ГИМС посетили Белгородское водохранилище. В ходе рейда они провели мониторинг ледовой обстановки и замер толщины льда, а также призвали любителей подледного лова рыбы, что не стоит забывать об осторожности на льду и личной безопасности.

Отметим, что На данный момент в Белгородской области толщина льда на прудах и водохранилищах составляет 10-30 сантиметров, на реках – от 0 до 10 сантиметров.