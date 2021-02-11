В Белгороде 16-летний студент шантажировал свою несовершеннолетнюю подругу ее интимными фото

В Белгороде16-летний студент шантажировал свою несовершеннолетнюю подругу ее интимными фото.

Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего студента колледжа, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней). Свою несовершеннолетнюю подругу он шантажировал ее интимными фото, добиваясь близости.

Во время следствия выяснилось, что в январе 2021 года подозреваемый стал угрожать своей 16-летней знакомой, что выложит ее интимные фото в сети Интернет. Девушка уступила шантажисту и вступила с ним в интимную связь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.