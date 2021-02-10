Белгородские росгвардейцы выполнили нормативы ГТО

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Более 150 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Белгородской области, а также членов их семей выполнили нормы ГТО. Комплекс мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции проходил в течение двух недель на территории базы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Участникам была предоставлена возможность пройти следующие испытания: прыжки в длину с места, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения на пресс, а также рывок гири (16 кг).

Главный судья МБУ «Муниципального центра организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода Александр Резниченко отметил, что все участники спортивного мероприятия успешно справились с выполнением нормативов комплекса ГТО, показав отличную спортивную подготовку, силу воли и стремление к достижению поставленных целей.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник отметил:

- Данный физкультурно-спортивный комплекс – это основа физического воспитания населения страны. Эти мероприятия, прежде всего, направлены на обеспечение достойной физической подготовки, а также формирование и поддержание сплоченности коллектива и командного духа. Быть здоровым, сильным и спортивным – это залог успеха в жизни. А для военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии – неотъемлемая часть в решении служебно-боевых задач.

Отметим, что сегодня более 70 военнослужащих и сотрудников регионального Управления Росгвардии уже являются обладателями золотых знаков отличия ГТО.