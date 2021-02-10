В Белгородской области сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы вышли помочь водителям

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области разыгралась непогода. В условиях снегопада сотрудники ГИБДД и ППСП оказывают помощь водителям, столкнувшимся с дорожными неприятностями. Полицейские помогают автомобилистам выбраться из снежных заносов и напоминают о необходимости быть внимательными за рулем.

Так, необходимо строго соблюдать скоростные режимы, не забывать о правильном выборе дистанции, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков, местах остановок общественного транспорта и, конечно же, при движении на загородных трассах.

Особенно внимательными следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где в первую очередь может образовываться гололед. Также следует избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

При необходимости участники дорожного движения могут обратиться за помощью в дежурную часть ГИБДД УМВД области по телефонам: 352-832, 26-42-30