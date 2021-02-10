Белгородец ударил приятеля табуреткой по голове, а затем… заснул. Фото: "КП" Архив

В Борисовке завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подвыпившие мужчины повздорили, и гость нанес своему 64-летнему приятелю удар табуреткой по голове. Затем вызвал экстренную службу и улегся спать.

Во время следствия выяснилось, что вечером 23 ноября 2020 года обвиняемый находился у своего знакомого в селе Дубино Борисовского района. Мужчины вместе выпивали, а затем возникла ссора. Ругаясь, гость ударил приятеля табуретной по голове, нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу хозяина. От полученных травм 68-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый позвонил по телефону экстренных служб и заснул в доме погибшего.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.