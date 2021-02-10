Белгородец-должник по алиментам трудоустроился после привлечения к административной ответственности

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Благодаря работе судебных приставов Белгородской области должник по алиментам трудоустроился и начал погашать задолженность. Действенной мерой стало привлечение гражданина к административной ответственности. Должник официально не работал, материально своим двум несовершеннолетним детям не помогал. В результате образовалась задолженность по алиментам в общей сумме 161 тысяча рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно проводил беседы с должником, вручал направления в центр занятости населения, предупреждал, что за неуплату средств на содержание ребенка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Но все предупреждения должник проигнорировал. Тогда сотрудник органов принудительного исполнения привлек должника к административной ответственности за неуплату алиментов в срок свыше двух месяцев. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Только тогда безответственный отец одумался и трудоустроился. Мужчина пришел в отделение судебных приставов и представил справку с места работы для удержания денежных средств с заработанной платы.