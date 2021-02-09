Мэр Белгорода сообщил, что дороги областного центра «пока не обрабатываем»

Фото: vk.com/galdun

1 129 человек вышли на уборку снега в Белгороде, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Юрий Галдун. Он также подчеркнул, что дороги пока решили не обрабатывать, чтобы избежать налипания снега на проезжей части.

По словам градоначальника, в борьбе со стихией также задействованы 134 единицы техники. Сейчас идет сухой снег, поэтому спецмашины его сметают. При этом снегопад, который начался минувшей ночью, обещает быть самым сильным за всю нынешнюю зиму. Он продлится в Белгороде до вечера среды.