В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще трое.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусом скончались три жителя. Число жертв коварной инфекции с начала пандемии составило 415 белгородцев.

Скончавшиеся — житель Белгорода 1958 года рождения и житель Корочанского района 1971 года рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 города Белгорода. Еще один скончавшийся – житель Белгородского района 1971 года рождения, он проходил лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

По состоянию на 9 февраля в регионе прибавилось еще 163 человека, заболевших коронавирусом, всего с начала пандемии число заболевших составило 28 952 человека. На госпитализации находится 1 042 белгородца, 40 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.