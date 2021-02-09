С белгородской микрокредитной организации взыскали штраф

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Сотрудники УФССП России по Белгородской области привлекли к ответственности микрокредитную компанию. Ей пришлось уплатить штраф за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности.

Накануне местная жительница обратилась в УФССП России по Белгородской области с заявлением о неправомерных действиях микрокредитной компании.

В ходе проверки было установлено, что для взыскания просроченной задолженности микрокредитная организация заключила договор с коллекторским агентством. Из агентства на абонентский номер заявительницы было направлено текстовое смс-сообщение, что не соответствует положениям Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

При этом при заключении договора с микрокредитной организацией заемщица не являлась должницей в смысле, придаваемом этому термину Федеральным законом № 230-ФЗ. Отметим, что соглашение, может быть заключено только после возникновения просроченной задолженности.

В связи с тем, что микрокредитная компания не представила письменное согласие должника на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, а также раскрыла персональные данные о должнике и его задолженности третьим лицам в действиях компании были нарушены положения законодательства Российской Федерации.

За несоблюдение законных прав граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности сотрудники службы судебных приставов возбудили в отношении микрокредитной организации административное дело по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. Свердловский районный суда Белгорода признал компанию виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.