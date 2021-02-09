Фото: pushkinmuseum.ru.

Почта России и Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина 3 февраля 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — популяризация искусства и развитие культурной среды на всей территории России с помощью совместных проектов — выставок, которые будут проходить на площадках Почты России, семинаров, круглых столов и конференций. У белгородских почтовиков появился шанс вписать свою станицу в развитие культурной среды.

Как отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов, главпочтамты – это часто исторические здания, большие, с широкими холлами. Эти пространства иногда сами по себе являются произведениями искусства. К примеру, почтамт в Екатеринбурге, где состоится первая выставка в рамках сотрудничества с ГМИИ, – это яркий образец конструктивизма 30-х годов. Максим Акимов, в частности, подчеркнул:

- Сейчас мы движемся к тому, чтобы, во-первых, в достойном виде вернуть эти памятники в собрания достопримечательностей страны, а во-вторых – вдохнуть в них новую жизнь и вписать в городской контекст. Поэтому мы ценим помощь музеев, студенческих сообществ, креативных команд.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Марина Лошак в свою очередь сказала:

- Начало нашей партнерской деятельности связано с одним из флагманских проектов Пушкинского музея в области современного искусства, которая называется Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Она входит в топ-10 главных биеннале и единственная русская, которая проходит в Екатеринбурге. Мне даже трудно представить, как много мы сможем сделать вместе, учитывая распространенность почты на пространствах нашей родины.

Отметим, что в перспективе в рамках нового партнерства планируется реализовать проекты в различных регионах России. Соглашение действует до 2023 года.