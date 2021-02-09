Белгородца подозревают в убийстве 80-летней матери. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вечером 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Мокроусова, 5 было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в квартире по улице Мокроусова проживала 80-летняя белгородка со своим 58-летним сыном. Мужчина длительное время злоупотреблял спиртным. Днем 7 февраля 2021 года в квартиру пришла внучка хозяйки и увидела на полу тело бабушки с ножевыми ранениями. Орудие преступления находилось рядом. Отец девушки находился в неадекватном состоянии и вразумительно объяснить, что произошло не мог. Внучка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве, следствие будет ходатайствовать об его аресте. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.