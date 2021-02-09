В Алексеевке Белгородской области совещались, как провести вакцинацию от коронавируса

В Алексеевке совещались, как провести вакцинацию от коронавируса. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевке собрались 46 работодателей, чтобы обсудить нюансы иммунизации на территории Алексеевского городского округа. Массовая вакцинация позволяет выработать иммунитет от смертельно опасного заболевания.

На сегодня в округе получено 3225 доз первого компонента и 2765 доз второго компонента вакцины. Всего привито 1252 жителя округа первым компонентом и 55 - вторым компонентом.

Вакцинация проводится на прививочной площадке поликлиники Центральной районной больницы, также организована работа 4-х мобильных выездных бригад.