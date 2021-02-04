В белгородском микрорайоне обнаружили две минометные мины

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли жители белгородского микрорайона Таврово-7. О находке на улице Светлой очевидцы сообщили спасателям 3 февраля. На место выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, специалисты изъяли: минометную мину 81 мм - две штуки. Боеприпасы вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

фото: ГУ МЧС по Белгородской области.

Спасатели напоминают, если вы обнаружили ВОП, необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию - «102».;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт и т.п.

Ни в коем случае взрывоопасные предметы нельзя трогать, переносить, наносить удары или закапывать.