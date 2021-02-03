В детском саду Белгородской области 60 человек подхватили кишечную инфекцию

Следователи Старого Оскола начали проверку городского детского садика №45. Основанием для этого послужили сообщения в интернете и некоторых СМИ о том, что в дошкольном учреждении нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. В результате чего дети и сотрудники подхватили норовирусы - всего 60 человек.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и работников детского сада, ответственным за безопасное оказание услуг воспитанникам и соблюдение санитарных норм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в СУ СКР по Белгородской области.