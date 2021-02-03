В Белгородской области появится детский сад на 180 мест

В Белгородской области начали поиски подрядчика на разработку проекта детского сада на 180 мест в селе Терновка Яковлевского горокруга. Тендер появился на сайте госзакупки. Заказчиком выступает Управление капитального строительства региона. Максимальная стоимость контракта – 6,9 млн рублей. Их выделят из областного бюджета. Как следует из документации, проект подрядчик должен предоставить до конца 2021 года.

Согласно контакту, победитель должен будет провести также инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания.

Здание нового детского сада должно быть двухэтажным, рассчитанным на 180 детей. Всего планируется разместить здесь девять групп воспитанников. В две группы будут принимать малышей ясельного возраста – от 1,5 до 3 лет. Еще по две группы организуют для детей 3-4 лет и 4-5 лет и 5-6 лет. А также одну подготовительную для дошколят 6-7 лет.

В детском саду подрядчик должен будет предусмотреть пищеблок, медицинский блок, залы для физкультурных и музыкальных занятий, административные помещения, кабинеты психолога, логопеда и методиста, а также благоустройство территории вокруг детского сада.