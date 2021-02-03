В Белгородской области продлили запрет на развлечения по ночам

Врио губернатора продлил запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия по ночам до 31 марта 2021 года. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области продлили запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия по ночам. Запрет продлен до 31 марта 2021 года. Соответствующее Постановление №9 от 1 февраля 2021 года подписал врио губернатора области Вячеслав Гладков.

Отметим, что со 2 февраля в регионе снят запрет для заведений общественного питания я ночное время. На оперативном совещании правительства, которое прошло 1 февраля, врио губернатора области обратился с просьбой оперативно довести эту информацию до предпринимателей

Напомним, ранее заведения общепита могли работать до 23:00, а в пятницу и субботу до полуночи.