Белгородский учитель стала финалисткой Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»

Фото Центра по связям с общественностью и СМИ БелИРО.

В Волгограде объявили имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», которые и продолжат борьбу за звание учителя года. Белгородскую область на конкурсе представила Юлия Белкина, учитель географии лицея №9. Белгорода, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в номинации «Лучший учитель». Она достойно представила региона на конкурсных испытаниях, стала финалисткой. Но, к сожалению, выбыла из борьбы за звание «Учитель года России - 2020». Однако ее опыт стал интересен многим педагогам.

Ректора БелИРОАльбина Бучек подчеркнула:

- Юлия Белкина уже приглашена и принимает участие в образовательной программе для педагогов – наставников победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», где педагог представит свое выступление по теме: «Развитие 4 «К» компетенций посредством ситуационных задач на уроках географии». Это не просто обобщение опыта, это практико-ориентированные педагогические позиции, которые применимы при преподавании любого предмета.

Также директор центра картографии и географии корпорации «Российский учебник», заместитель главного редактора журнала «География в школе» Лора Царева предложила Юлии Белкиной опубликовать свои разработки, представленные на конкурсе «Учитель года России – 2020».