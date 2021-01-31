В Белгороде на 4 брака приходится 3 развода

Фото: beladm.ru

Карантинный год благополучно пережили далеко не все белгородские семейные пары. Так, за 11 месяцев 2020 года в областном центре 1 968 поженились и 1 507 развелись, сообщает Белгородстат. Соотношение простое: на 4 брака – 3 развода.

О отчете Белгородстата также представлены цифры по рождаемости. На свет в 2020 году появились 2 930 младенцев, общий коэффициенту рождаемости в Белгороде составил 8,1 родившихся на каждую тысячу населения города.

Интересна также еще одна цифра: размер реальной заработной платы белгородцев, как представил в своем ответе Белгородстат, увеличился на 5,6%. Самые высокие зарплаты финансистов, страховщиков, работников сферы информации и связи, специалистов по обеспечению электроэнергией, газом и паром. Выше средней зарплаты у специалистов сельского хозяйства, охоты, рыболовства и лесного хозяйства, медработников и специалистов сферы социальных услуг и строительства.