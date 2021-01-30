Житель Красногвардейского района отработает 280 часов за кражу велосипеда. Фото: архив КП

Красногвардейский районный суд Белгородской области осудил жителя района за кражу велосипеда. За ущерб в размере 5611 рублей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 280 часов.

Преступление было совершено на территории Красногвардейского района Белгородской области при таких обстоятельствах. 3 октября прошлого года осужденный находился на территории стоянки магазина. Одна из местных жительниц приехала в магазин за покупками, оставив велосипед без присмотра.

Вот тут-то бес воришку и попутал: он умчался на украденном велосипеде в неизвестном направлении. Тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 5611 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал, что совершил указанное преступление, приговор суда не обжаловал. Приговор суда вступил в законную силу.