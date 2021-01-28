4 общественных организации выиграли президентские гранты в Алексеевском округе. Фото пресс-службы администрации округа

На государственное финансирование общественно-важных инициатив претендовали некоммерческие организации изо всех регионов страны. В Алексеевском городском округе четыре инициативы некоммерческих общественных организаций выиграли президентские гранты. Общая стоимость реализованных проектов составит более 6 миллионов рублей.

Реализация проектов направлена на приобщение жителей округа к здоровому образу жизни, обогащению их досуга. В селах Хлевище, Варваровка и Луцеково будут оборудованы спортивные площадки, а в Иловке появятся надувные сцена и ростовые куклы для организации активного культурного досуга.