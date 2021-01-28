Белгородская область: а на дворе то дождь, то слякоть

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Белгородских синоптиков, сегодня, 28 января на территории региона ожидается облачная погода. Конец января, а на дворе - слякотно, сыро и дождливо.

Специалисты по погоде обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. Ночью возможен гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

В Белгороде ночью синоптики обещают плюсовую температуру от 0 до 2 градусов, днем 3-5 градусов.