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Белгородские автоинспекторы только за минувшие выходные отстранили от управления 43 нетрезвых водителей

Всего за выходные дни автоинспекторы выявили 1 324 нарушения правил дорожного движения
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские автоинспекторы только за минувшие выходные отстранили от управления 43 нетрезвых водителей.

Белгородские автоинспекторы только за минувшие выходные отстранили от управления 43 нетрезвых водителей.

Фото: "КП" Архив

Белгородские автоинспекторы в ходе рейдовых мероприятий, которые прошли в минувшие выходные дни выявили 1324 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранены 43 водителя, которые или находились за рулем в нетрезвом состоянии, или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 4 человека ранее были лишены права управления.

Отметим, что особое внимание уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам не предоставления преимущества пешеходам составлен 174 административных материала, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 336 материалов и 31 – за неиспользование световозвращающих элементов, отмечает пресс-служба ведомства.