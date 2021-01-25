Белгородские автоинспекторы только за минувшие выходные отстранили от управления 43 нетрезвых водителей. Фото: "КП" Архив

Белгородские автоинспекторы в ходе рейдовых мероприятий, которые прошли в минувшие выходные дни выявили 1324 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранены 43 водителя, которые или находились за рулем в нетрезвом состоянии, или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 4 человека ранее были лишены права управления.

Отметим, что особое внимание уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам не предоставления преимущества пешеходам составлен 174 административных материала, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 336 материалов и 31 – за неиспользование световозвращающих элементов, отмечает пресс-служба ведомства.