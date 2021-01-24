Последняя неделя января в Белгородской области будет аномально теплой

Последняя неделя января в Белгородской области будет теплой. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На следующей неделе в Белгородской области мороза и снега не предвидится. Синоптики прогнозируют днем высокую температуру воздуха, до +6. Ночью столбик термометра также не опустится ниже 0 градусов. При этом все дни ожидаются дожди.

Хотя в понедельник-вторник днем выглянет холодное зимнее солнце. Самые существенные осадки в Белгороде возможны в среду. Небольшой ветер не испортит настроения, от крещенских лютых морозов можно будет передохнуть. Но недолго. Зима с морозами и снегопадом вернется с 1 февраля.