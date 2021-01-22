Вопросы борьбы с бедностью врио губернатора Вячеслав Гладков обсудил в Министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. Фото региональной пресс-службы губернатора и правительства

В Белгородской области построят социальную деревню для пожилых. Вопросы борьбы с бедностью во время рабочей встречи в Москве обсуждали Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и врио губернатора области Вячеслав Гладков. Говорили и об одной из ключевых проблем – системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с инвалидностью, сообщает региональная пресс-служба губернатора и правительства.

На этой встрече Вячеслав Гладков, в частности, отметил, что область готова выступить со своими инициативными наработками. Актуальность проблемы очевидна, так как по статистике на 2021 год в регионе числится 200 тысяч инвалидов.

Также врио губернатора обратился к Антону Котякову с просьбой перенести сроки строительства в области социальной деревни «Золотая осень» для пожилых граждан, нуждающихся в постоянном долговременном уходе и стационарном обслуживании. Начало реализации проекта было запланировано на 2023 год, но Вячеслав Гладков попросил сдвинуть сроки на 2022, подчеркнув, что проектно-сметная документация уже разработана. При этом строительство социальной деревни будет вестись в рамках федерального проекта «Старшее поколение», а большую часть средств на это строительство предусмотрят в федеральном бюджете.