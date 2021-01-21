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Житель Старого Оскола проведет 20 часов на обязательных работах за уклонение от административного наказания

Нарушитель правопорядка вовремя не оплатил 5 тысяч штрафа, назначенные судом
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Старого Оскола проведет 20 часов на обязательных работах за уклонение от административного наказания.

Житель Старого Оскола проведет 20 часов на обязательных работах за уклонение от административного наказания.

Фото: "КП" Архив

Житель Старого Оскола Белгородской области не уплатил административный штраф и теперь проведет 20 часов на обязательных работах. Суд, рассмотрев дело о нанесение побоев, назначил нарушителю правопорядка выплатить пострадавшему 5 тысяч рублей. За неуплату штрафа мужчина будет отбывать наказание под контролем судебных приставов.

Накануне водитель, который был обязан уступить дорогу пешеходу, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу. Между виновником происшествия и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого пострадавший нанес побои автовладельцу.

Назначенный судом административный штраф нарушитель правопорядка вовремя не оплатил. И за уклонение от уплаты штрафа, судебным пристав составил протокол об административном нарушении в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и направил в суд для рассмотрения.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил правонарушителю 20 часов обязательных работ.

Осознав серьезность последствий неуплаты штрафа, мужчина незамедлительно оплатил задолженность в полном объеме. Но это не освободило его от назначенного наказания. Ему все же придется отработать 20 часов.