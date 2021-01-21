Белгородские предприятия организовывают вакцинацию сотрудников

В Компании формируются списки сотрудников, желающих сделать прививку.

Непосредственно вакцинация проводится в государственных медицинских организациях. К примеру, данные работников Лебединского ГОКа передаются в Губкинскую ЦРБ, где их обрабатывают.

Информация о дате и месте проведения прививки будет доведена до сотрудника индивидуально. А в первые сутки после прививки за состоянием его здоровья, будут следить специалисты Ситуационного центра, созданного в период пандемии для поддержки заболевших работников.

Одним из первых руководителей Лебединского ГОКа, сделавшим прививку от коронавируса, стал управляющий директор предприятия Олег Михайлов.

- Благодаря массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, мы имеем возможность вернуться к привычному образу жизни: сможем вновь встречаться, отдыхать, проводить наши массовые мероприятия, - уверен руководитель.