Житель Шебекинского района забил до смерти 70-летнего отца… чайником

Житель Шебекинского района убил 70-летнего отца… чайником. Фото: "КП" Архив

36-летний житель Шебекинского городского округа гостил у родителей несколько дней. Собираясь уезжать, недосчитался нескольких сотен рублей. Решив, что их взял 70-летний отец, стал избивать его руками, ногами и чайником. С телесными повреждениями старик был доставлен в больницу, где спустя 6 дней скончался.

Теперь неблагодарному отпрыску придется отбывать наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Доказательства были собраны Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления СК РФ по Белгородской области. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.