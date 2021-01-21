В Губкинском округе металлические изделия исчезают в неизвестном направлении. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе члены садоводческого хозяйства «Журавушка» на прямой линии врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова пожаловались на воровство металлических изделий с их территории.

По поручению врио губернатора силами ОМВД России по городу Губкину было проведено дополнительное патрулирование садоводческого общества. Также проведена работа с организациями, занимающимися скупкой лома черных и цветных металлов.

Всего за 2020 год зарегистрировано 12 сообщений о кражах металлических изделий, по 5 случаям возбуждены уголовные дела.