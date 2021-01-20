Неоплаченный штраф для грайворонца обернулся арестом на 5 суток. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения грайворонец в очередной раз был привлечен к административной ответственности. Неоплаченный вовремя штраф - 900 рублей стоил должнику свободы, 5 суток административного ареста.

Житель Грайворона неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правопорядка. Однако административные штрафы всячески игнорировал.

Исполнительный документ был направлен для принудительного исполнения в Грайворонское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. В срок для добровольной оплаты должник задолженность не оплатил, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.

Мировой судья Грайворонского района Белгородской области, рассмотрев материалы дела назначил правонарушителю 5 суток административного ареста. Теперь нарушителю порядка придется не только оплатить штраф, но и отбыть наказание.