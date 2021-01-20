Ветеран Белгородского госуниверситета подарил вузу сборник стихотворений. Фото с сайта БелГУ

Профессор, заслуженный учитель школы РСФСР, почетный профессор и ветеран БелГУ, отдавший 44 года работе в вузе, Евгений Тонков подарил Белгородскому государственному университету сборник стихотворений. Книга «Я русской земли старожил» посвящено 145-летию БелГУ, которое будет отмечаться в сентябре этого года, и его ветеранам.

Каждое стихотворение сборника имеет автобиографическое начало, посвящено известным и волнующим всех событиям в жизни страны. Это ее прошлое и настоящее, это размышления о будущем России и месте молодежи в ее истории.

В сборнике представлены стихотворения на разную тематику: от военной поэзии до любовной лирики. Объединяет их неизменная оптимистичность лирического героя.

Ознакомиться с изданием можно в Научной библиотеке имени Страхова.