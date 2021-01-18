По данным белгородских синоптиков, во вторник, 19 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, а днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23 градусов мороза, при прояснениях до минус 28 градусов, днем 13-18 градусов мороза.В Белгороде ночью ожидается температура от 18 до 20 градусов мороза, днем 13-15 ниже нуля.Главное управление МЧС России по Белгородской области в преддверии праздника Крещения Господня рекомендует жителям и гостям региона соблюдать элементарные правила безопасности. Купаться следует только в оборудованных местах, где несут службу спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав пробежку или разминку. Перед омовением оцените свои возможности и состояние здоровья, так как, например, при заболевании сердечно-сосудистой или периферической нервной систем купание в проруби противопоказано.