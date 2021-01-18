В соответствии с приказом управления культуры Белгородской области «О присвоении звания «Народный мастер Белгородской области», одним народным мастером в регионе стало больше. Это звание присвоено руководителю кружка декоративно-прикладного творчества по народной кукле Борисовского Дома ремесел Анне Новицкой.Народный мастер Белгородской области - почетное звание для самых талантливых умельцев региона. Присуждается оно мастерам, несущим в своем творчестве народные традиции, использующие технологии народных ремесел.