В текущем году продолжится строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет отремонтировано дорожное полотно 7 улиц в городе Губкин (протяженность 7,5 км). Также отремонтируют дорогу от региональной трассы Короча – Губкин через Загорное до села Истобное. Вместе с тем, от жителей округа поступают обращения о строительстве новых участников подъездных дорог.К примеру, на прямую линию Врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обратились жители хутора Веселый с просьбой о строительстве дороги с твердым покрытием к хутору. Варианты строительства этой дороги проработаны. Определены объемы и необходимые средства, которых пока нет в программах 2021 года.Соответствующие предложения, в которых учтено строительство подъездной дороги к хутору и дорог по хутору Веселый, направлены для рассмотрения и включения в программу на 2021-2025 годы за счет средств областного бюджета.