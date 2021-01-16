У старооскольской творческой молодежи скоро появится дополнительная площадка для реализации своих проектов. К открытию готовится арт-резиденция «Новая Быль». Об этом сообщил мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети.Помещения бывшего кинотеатра будут переоборудованы согласно специально разработанным архитектурной и дизайнерской концепциями. К их воплощению уже приступили строители.«Отмечу, что фасад здания останется прежним. Никуда не денутся и часы в форме совы - этот элемент будет восстановлен», - отметил мэр Старого Оскола.