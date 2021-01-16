В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — житель Белгорода 1956 года рождения и житель Яковлевского городского округа 1981 года рождения. Они проходили лечение в детской областной клинической больнице. Всего число у мерших от заражения в области составило 295 человек.За минувшие сутки, как сообщает региональный оперштаб, выявлено 182 новых коронавирусных пациента. Всего число заболевших белгородцев с начала пандемии достигло 24 769 человек. На госпитализации находится 994 человека, 134 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.