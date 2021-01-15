Белгородские судебные приставы исполнили решение Старооскольского городского суда Белгородской области о передаче пятилетнего ребенка его матери. Длительное время бывший муж не позволял жене видеться с сыном. Женщина обратилась в суд с иском. Суд определил место жительства ребенка с матерью. Но никаких действий по решению суда мужчина не предпринял. В связи с этим судебные приставы выехали на совершение исполнительных действий.Постучавшись в дверь, сотрудники службы услышали голос ребенка, но дверь должник не открывал. Мать ребенка пояснила, что сын, возможно, находится с дедушкой. Спустя время появился отец ребенка, но отдавать ребенка отказался.Судебные приставы разъяснили отцу о мерах принудительного исполнения и предупредили его об административной ответственности по ст. 17.14 (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).Только после всех разъяснений отец передал ребенка матери.