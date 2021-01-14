В Белгородской области нарушители государственной границы предстали перед судом. Двум гражданам Украины, которые пытались незаконно попасть в Россию, вынесен обвинительный приговор.Так, 12 января 2021 года вступил в законную силу приговор Белгородского районного суда Белгородской области в отношении гражданина Украины 1974 года рождения, который 22 октября 2020 г. пытался попасть на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» по чужому паспорту. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».Ранее, 16 декабря 2020 года состоялось судебное заседание в отношении гражданина Украины 1970 года рождения, который 22 октября 2020 г. был задержан белгородскими пограничниками при незаконном пересечении государственной границы из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска в районе населенного пункта Горьковский Грайворонского городского округа. Решением суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».