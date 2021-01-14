В старооскольском Центре эколого-биологического образования открыли «Зеленый класс», где юные исследователи смогут изучать местные флору и фауну, а также проводить энтомологические исследования. Проект стал одним из победителей конкурса общественно-полезных инициатив «Стальное дерево» 2020 года, который реализуется в Старом Осколе при поддержке Стойленского ГОКа.На грантовые средства в Центре оборудовали исследовательскую площадку под открытым небом: установили просторную беседку из сруба, деревянный стол и лавки, приобрели два набора складной мебели и оборудование для занятий. Прилегающую к площадке территорию украсили малыми архитектурными формами —гномами и фонарями. В «Зеленом классе» будут проводить занятия по изучению флоры и фауны с использованием экологической лаборатории, разнообразные квесты, мастер-классы и другие экологические мероприятия, развивающие интерес к природе.Отметим, что всего в 2020 году к реализации были приняты 15 проектов грантовой программы «Стальное дерево». Они направлены на поддержку детского спорта, обучающих программ и мастер-классов, создание комфортной городской среды и музея истории Курской магнитной аномалии.