Жителям Губкинского городского округа предложили оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с применением IT-технологий за 2020 год. Уровень удовлетворенности населения эффективностью руководителей органов местного самоуправления составил 96,15 %.Подведение итогов опроса населения прошло во всех муниципальных районах и городских округах Белгородской области. В опросе приняли участие 28106 жителей Губкинского городского округа. Губкинцами выставлено 46844 оценки по всем показателям, сообщает пресс-служба администрации округа.