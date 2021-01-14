В нынешнюю непогоду, которая не на шутку разгулялась в Белгородской области, помощь попавшим в трудную дорожную ситуацию водителям оказывают автоинспекторы. Так, к примеру, помощь понадобилась водителю, который съехал в кювет, а также другому, у которого не запускался двигатель авто.Одно из происшествий произошло 13 января в Белгородском районе на федеральной трассе «Крым». Сотрудники ДПС, патрулировавшие данный участок дороги, заметили съехавший в кювет автомобиль. Вернуть транспортное средство на проезжую часть самостоятельно водителю никак не удавалось. Автоинспекторы помогли водителю выбраться на трассу, а заодно и напоили горячим чаем.В Шебекинском городском округе патрулировавшие участок автодороги сотрудники ГИБДД заметили на трассе автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что у транспортного средства разрядился аккумулятор, автоинспекторы помогли запустить автомобиль