Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородском регионе за минувшие сутки наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено в Старооскольском городском округе – 41 случай (всего – 3 516), Белгороде – 38 (6 553), Прохоровском районе – 21 (780), Алексеевском городском округе – 18 (986) и Белгородском районе – 12 (2 384). Наименьшее число заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Ровеньском районе – 157 жителей (за минувшие заболел 1 человек). В Красненском районе с начала пандемии заболели 177 местных жителей, в Краснояружском – 209.Напомним, что за минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекций подтверждена у 179 жителей, всего с начала пандемии в регионе заболели 24 222 человека.