С 1 января белгородские семьи, как и другие россияне, могут получить увеличенный маткапитал. В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января 2021 года размер материнского капитала увеличен на 3,7%.Соответственно в денежном выражении маткапитал составил: 483 881,83 рубля при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно; 483 881,83 рубля в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 155 550 рублей и составляет в общей сумме 639 431,83 рублей.Отметим, что маткапитал составит 639 431,83 рубля в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года. Сумму в размере 639 431,83 рубля получат родители в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. В Белгородской области владельцами сертификатов на материнский капитал являются более 102 тысяч родителей. Всего за время действия программы полностью или частично распорядились материнским капиталом около 88 тысяч белгородских семей. Общая сумма перечисленных средств составила более 27,2 миллиардов.В белгородском Пенсионном фонде привели пример: в семье в марте 2020 года родился первенец и родители получили сертификат на материнский капитал в размере 466617 рублей. Предположим, что в феврале 2021 года у них родится второй ребенок. В этом случае, размер материнского капитала увеличится на 155550,0 рублей и, если они его не использовали, то размер составит 639431,83 рубля.Напомним, что с апреля 2020 года белгородским семьям отдельно обращаться за получением материнского капитала не нужно. Государственный сертификат оформляется в электронном виде на основании сведений органов ЗАГС о рождении ребенка и направляется гражданину в Личный кабинет на портале Госуслуг.