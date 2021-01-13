В Белгороде с самого утра метет сильнейший снегопад, который продлится до завтрашнего дня. Коммунальщики вышли на улицы для уборки снега. «275 человек, 85 единиц техники сейчас убирают город от снега. В первую очередь чистят городские и объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта, школам и поликлиникам», - отчитался перед белгородцами мэр Юрий Галдун. Поскольку снегопад, по прогнозам, продлится сутки, то основные его последствия будут устранены к утру 15 января, отметил градоначальник.Напомним, что вчера врио губернатора Вячеслав Гладков предупредил, что внимательно наблюдает за работой коммунальщиков, и выводы последуют.